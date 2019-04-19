"Сосочек виден": Анна Седокова засветила грудь на пикантном фото

Анна Седокова похвасталась шикарным декольте / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взволновала сеть смелым фото.

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка показала снимок, на котором она позирует без макияжа в белом халате на голое тело, демонстрируя грудь.

Поклонники пристально рассмотрели фото, заметив, что певица показала больше, чем намеревалась.

"Очень горячее фото. Аня, вы пример женственности", "Немного сосочек виден", "Уф, хороша", "Вот это жара", "Сисечки класс", - писали юзеры.

Анна Седокова похвасталась декольте / instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова шокировала сеть кардинальной сменой имиджа.