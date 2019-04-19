"Задумка клипа, как у Робби Уильямса": Светлана Лобода показала видео на песню Пуля-дура

Светлана Лобода опубликовала часть клипа на песню Пуля-дура / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода презентовала часть видеоклипа на свою новую песню — Пуля-дура.

Исполнительница разместила ролик в Instagram, за 20 часов видео собрало более 1 млн просмотров.

На видео запечатлено, как певица танцует вместе со скелетами, а потом раздевается и сама становится скелетом.

Интернет-пользователи нашли сходство между клипом Лободы и видеоработой британского певца Робби Уильямса на песню Rock DJ, обнародованной в январе 2011 года.

В клипе британец тоже постепенно раздевается и становится скелетом.

"Прикольно, красиво), а задумка клипа, как у Робби Уильямса Rock DJ, лет 9 назад)", — отметила ksu.ksu.1840. "Робби Уильямсу прям тут огромный привет", — поделился мнением vasichev_v. "Так сильно раздеться может только Лобода", — пошутила vseludikakludi.

Приводим Вашему вниманию отрывок текста песни Пуля-дура:

А так влюбилась, с*ка, сильно,

Попала в сердце мне пуля-дура,

А я тобой ранена и пьяна,

А я танцую на зло всем бурям,

Была тобой раздета, догола.Читайте также"Развратница": Лобода полностью обнажилась перед камерой

Напомним, в феврале Светлана Лобода выпустила новый клип на песню Instagrama. В клипе показана история любви пары, которая вместе с самого детства. Фанаты певицы назвали видеоработу мини-фильмом.