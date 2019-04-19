"Задумка клипа, как у Робби Уильямса": Светлана Лобода показала видео на песню Пуля-дура

19 апреля 2019, 16:15

Часть клипа на песню Пуля-дура, опубликованная певицей в соцсети, менее чем за сутки собрала более 1 млн просмотров.

Светлана Лобода похвасталась частью клипа на песню Пуля-дура
Светлана Лобода опубликовала часть клипа на песню Пуля-дура / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода презентовала часть видеоклипа на свою новую песню — Пуля-дура.

Исполнительница разместила ролик в Instagram, за 20 часов видео собрало более 1 млн просмотров.

На видео запечатлено, как певица танцует вместе со скелетами, а потом раздевается и сама становится скелетом.

Интернет-пользователи нашли сходство между клипом Лободы и видеоработой британского певца Робби Уильямса на песню Rock DJ, обнародованной в январе 2011 года.

В клипе британец тоже постепенно раздевается и становится скелетом. 

"Прикольно, красиво), а задумка клипа, как у Робби Уильямса Rock DJ, лет 9 назад)", — отметила ksu.ksu.1840. "Робби Уильямсу прям тут огромный привет", — поделился мнением vasichev_v. "Так сильно раздеться может только Лобода", — пошутила vseludikakludi.

Приводим Вашему вниманию отрывок текста песни Пуля-дура:

А так влюбилась, с*ка, сильно,

Попала в сердце мне пуля-дура, 

А я тобой ранена и пьяна, 

А я танцую на зло всем бурям,

Была тобой раздета, догола.Читайте также"Развратница": Лобода полностью обнажилась перед камерой

#пулядура? 19.04

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Напомним, в феврале Светлана Лобода выпустила новый клип на песню Instagrama. В клипе показана история любви пары, которая вместе с самого детства. Фанаты певицы назвали видеоработу мини-фильмом. 

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Светлана Лобода клип Робби Уильямс Пуля-дура
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