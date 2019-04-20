"Огонище, секси": Ани Лорак восхитила Сеть снимком в латексе

Ани Лорак показала фото в латексном наряде / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) поделилась в соцсети фотографией, на которой запечатлена в латексном наряде, и восхитила пользователей.

Снимок исполнительница разместила на своей странице в Instagram, за 22 часа он собрал более 77 тысяч лайков.

Артистка позировала с распущенными волосами в латексном топе с длинными рукавами и в латексных штанах.

Певица коротко подписала фото — #ятебяждала.

Я тебя ждала — так называется песня Ани Лорак, на которую был снят ее новый клип. В видеоработе исполнительница снималась в латексном наряде.

Снимок исполнительницы в латексе похвалило большинство интернет-пользователей. "Огонище! Секси!" — написала alisa_dikaro. "Дюймовочка", — считает nuranabbasova0101. "Образ огненный", — поделилась мнением lesailesdeleternite.

Напомним, в конце июля 2018 года в одном из караоке-баров Киева мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки.

Супруг певицы обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже стало известно, что Ани Лорак развелась с мужем.