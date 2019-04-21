"Ух, какая попка": Даша Астафьева похвасталась ягодицами в смелой фотосессии

Известная украинская певица и актриса, бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева вызвала жаркую реакцию фанатов на свои смелые снимки.

На своей странице в Instagram 33-летня знаменитость на серии фото покрасовалась с пышными афро-кудрями и костюме-сетке, под который не надела нижнего белья

"Мультяшка?", - поинтересовалась у фанатов певица.

Поклонники признались, что могли бы вечно любоваться красотой Астафьевой, и расхвалили ее выделяющиеся ягодицы.

"Ты просто невероятная", "Можно вечно любоваться, не устанешь. Ваша красота очень притягательна", "Красотка, очень хорошо с кучеряшками", "Ух какая попка накаченная", - писали юзеры.

Ранее Даша Астафьева завела сеть пикантными фото с концерта.