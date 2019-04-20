"Какой позор": Ольга Бузова рассмешила сеть отсутствием груди в стильном платье

Ольга Бузова примерила платье с большим для ее размера груди бюстье / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова, которая озадачила своих поклонников меняющимся размером груди, вновь попала в неприятную ситуацию с размером лифа платья.

Певица посетила кино-вечеринку White Party от журнала КиноРепортер, и выбрала для выхода в свет "платье принцессы", как его именовала сама Бузова.

Подписчики заметили, что платье певице очень велико в груди, и из-за одного неверного движения, ее небольшой бюст смогут лицезреть все присутствующие на мероприятии.

"Ахаха... Лиф большой, внутри пусто. Какой позор", "А в чашечках сисек нет. Я сама с такими же титями, и никогда не одену платье, где точно нужна грудь", "В лифчике сразу видно, что пусто. Оля зачем так выделять свои недостатки?", "Верх платья некрасиво смотрится из-за отсутствия груди", "Какая пустота в лифе... Что за ужасное платье, нельзя было подобрать по размеру?", - заметили подписчики.

Ранее Ольга Бузова разозлила фанов вульгарной позой.