"Через другое место": Киркоров отказался сниматься в дорогой рекламе презервативов

Киркоров решил не рекламировать презервативы, так как засветился в другой рекламе / instagram.com/fkirkorov

Российский шоумен Максим Галкин в рамках шоу телеведущей Анастасии Ивлеевой AgentShow решил разыграть коллегу по эстраде Филиппа Киркорова.

Галкин предложил Киркорову сняться в рекламе презервативов за гонорар в миллион долларов. Видео опубликовано в YouTube.

Нынешний супруг Аллы Пугачевой должен был в шутку уговорить экс-мужа Примадонны сняться в неоднозначной рекламе, чтобы самому избежать наказания. Условия программы таковы, что если Галкин не уговаривает Киркорова, то его бьет током.

Читайте такжеЗамена Пугачевой: как выглядит новая избранница КиркороваШоумен сочинил историю для своего коллеги о предложении, которое якобы поступило ему. Однако из-за отсутствия времени, по задумке, Галкин хочет передать дорогостоящую рекламу презервативов Киркорову.

Певца предложение сначала заинтересовало, он уточнил гонорар, но впоследствии принял решение отказаться. Объяснил поступок Киркоров тем, что уже задействован в рекламе, но совсем другого плана – является "лицом" бренда, выпускающего аэрозоль от кашля и медпрепараты.

"Там все через рот, и будет как-то странно выглядеть, когда через другое место я начну рекламировать", – уточнил Киркоров.

Когда певец узнал, что стал объектов розыгрыша, но не удержался от нецензурной брани. Однако впоследствии сам захотел принять участие в шоу Ивлеевой.

Напомним, на Настю Ивлееву и Юрия Дудя подали в суд за оскорбление Путина. Истец планирует взыскать с каждого по 50 миллионов рублей.