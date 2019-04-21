Наде Дорофеевой-29: самые смелые и пикантные фото сексуальной певицы
21 апреля 2019, 10:50
Артистка не раз снималась для мужских журналов в откровенных образах.
21 апреля отмечает свой 29-й день рождения одна из самых сексуальных певиц украинского шоу-бизнеса участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева.
Красотка поражает воображение фанатов не только пикантными фото в Instagram, сексуальными образами в клипах и смелыми выходами на красных дорожках. Певица снималась в откровенных фотосессиях для таких мужских журналов, как Maxim, Playboy и XXL.
Главред собрал самые сочные и пикантные фото Дорофеевой, которые точно заставят мужскую часть населения сгорать от зависти к ее супругу, телеведущему, бывшему участнику группы ДиО.фильмы Владимиру Дантесу.