"И сисичку, и писичку видно": Глюкоза удивила сеть пикантным фото

Глюкоза похвасталась стройной фигурой / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) похвасталась формами в смелом наряде.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует сидя на диване в розовом боди со стразами с вырезами по бокам, счастливо улыбаясь. В фоторедакторе артистка добавила сцену из мультика Том и Джерри.

"Планы на вечер", - подписала фото певица.

Подписчики расхвалили фигуру артистки, отметив, что на этом фото она специально позирует так, чтоы показать все и сразу.

"Какая же ты умничка, Наташа, подумала о том, чтоб и сисичку, и писичку было видно", "Ох, какая Наташа", "Какая восхитительная Глюкозка!", "Наталья, Вы прекрасны!", - писали юзеры.

Глюкоза похвасталась фигурой на необычном фото / instagram.com/chistyakova_ionova

Ранее Глюкоза разозлила сеть откровенным фото в стиле Бузовой.