Памела Андресон с женихом снялась в откровенной фотосессии: пикантные кадры

Легендарная американская актриса и бывшая звезда журнала Playboy Памела Андерсон снялась в смелой фотосессии со своим женихом французским футболистом марокканского происхождения Адилем Рами.

51-летняя модель и ее 33-летний возлюбленный предстали вместе на страницах испанского журнала Intimately. Андерсон и Рами доказали, что разница в 19 лет их вовсе не смущает, и они абсолютно счастливы друг с другом.

Андерсон на фото похвасталась подтянутой фигурой, демонстрируя формы в нижнем белье, стильных платьях и купальниках.

Ранее Памела Андерсон рассказала о своих опытах в групповом сексе.