"Плохой зайчик" Эмили Ратаковски похвасталась аппетитной попой в откровенном наряде

Модель покрасовалась в ушках и показала попу с лучших ракурсов.
Известная американская модель Эмили Ратковски необычно отметила католическую Пасху. Модель примерила образ "плохого зайчика".
Снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. На фото Эмили предстает в белом нижнем белье своего бренда, черном кожаном поясе, нежно-розовых чулках и заячьими ушками черного цвета со стразами.
Благодаря стрингам и смелому ракурсу, поклонники смогли рассмотреть округлые ягодицы Эмили.
"Плохой зайчик", - подписала кадры модель.
Фанаты оценили снимки Эмили в 2 миллиона лайков, однако, не все восхитились красотой тела модели, упрекнув ее в комментариях в том, что она проявляет неуважение к Господу.
Ранее Эмили Ратаковски покрасовалась в бикини топлес.