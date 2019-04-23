"Плохой зайчик" Эмили Ратаковски похвасталась аппетитной попой в откровенном наряде

Известная американская модель Эмили Ратковски необычно отметила католическую Пасху. Модель примерила образ "плохого зайчика".

Снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. На фото Эмили предстает в белом нижнем белье своего бренда, черном кожаном поясе, нежно-розовых чулках и заячьими ушками черного цвета со стразами.

Благодаря стрингам и смелому ракурсу, поклонники смогли рассмотреть округлые ягодицы Эмили.

"Плохой зайчик", - подписала кадры модель.

Фанаты оценили снимки Эмили в 2 миллиона лайков, однако, не все восхитились красотой тела модели, упрекнув ее в комментариях в том, что она проявляет неуважение к Господу.

Ранее Эмили Ратаковски покрасовалась в бикини топлес.