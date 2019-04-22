"Недвусмысленные намеки": Maruv взорвала сеть провокационной позой

Певица откровенно продемонстрировала аппетитные ягодицы.
Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, завела поклонников крайне сексуальным фото.
На своей странице в Instagram Анна Корсун показала снимок, который собрал более 30 тысяч лайков. Певица на фото лежит на полу, одетая в рубашку, трусы и прозрачные колготы в горошек. Она сексуально подняла попу вверх, демонстрируя откровенную позу и сексуальный изгиб.
"Под красным солнцем", - подписала кадр певица.
Поклонники бурно отреагировали на снимок, расхвалив ягодицы Maruv.
"Хороший орех", "Попа в форме сердца", "Холмики прям такие", "Так много секса в тебе", "Это уже какие-то очень недвусмысленные намеки", - писали юзеры.
Ранее Maruv неожиданно сменила имидж.