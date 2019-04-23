"Нечем прикрыть голые ж*пы": Слепаков написал стих ко дню рождения Ленина

Шоумен раскрыл в поэтических строках всю сущность коммунистической идеологии.
Российский музыкант и артист Семен Слепаков 22 апреля решил посвятить стихотворение Ленину, у которого в эту дату день рождения.
Поэзию Слепаков разместил в Instagram, традиционно проведя параллели с суровой реальность современной России.
Сто лет назад Ленин был уверен,
Что скоро изменит мир к лучшему —
Что в нем не будет богатых и бедных —
Все будут радостно-средними.
Голодные люди в далеких
Не слишком развитых странах
Пахать прекратят на дядю,
И будет изъят капитал
У злобных миллиардеров,
Им всем надают по ж…пам,
И станут они трудиться,
Фасуя, к примеру, гречу
Или меняя покрышки.
Возникнет новое общество,
Счастливое и веселое.
Вот это мы заживем, —
Радуясь, думал Ленин,
Вот будет круто, ребята! —
Часто кричал он, картавя.
И все кричали "Ура"!
И убивали друг дружку,
Сжигали, взрывали, стреляли,
Чтоб было все зашибись.
А Ленин смотрел, потирая
Маленькие ладошки,
И говорил: "Все супер!
Еще вон туда стрельните"…
..
И вот прошел целый век —
Капитал ни хр..на не изъят,
В далеких неразвитых странах
Как прежде, пашут на дядю,
Только теперь собирают
Машины, ноутбуки, айфоны,
Кроссовки шьют и футболки
Всемирно известных брендов.
При этом самим им нечем
Прикрыть их голые ж..пы
И ж..пы ихних детишек —
Они гроши получают,
И кушают все, что доступно —
Было бы чем покакать.
Миром правит бабос,
Телки дают за айфоны,
Собранные в далеких,
Им неведомых странах.
И все убивают друг дружку,
Стреляют, сжигают, взрывают
Чтоб было все зашибись.
.
А Ленин давно превратился
В засохшее грустное тельце,
Лежащее возле ГУМа,
Которое любят лишь старые
Не очень нормальные люди,
И не дают закопать,
Поскольку тогда закопают
Морально и их самих.
Такая вот революция,
Такие итоги века,
А вроде бы как прикольно,
Как здорово все начиналось… .
.
Но я уверен, когда-нибудь
И, может быть, очень скоро
Пророчество Ленина сбудется,
На Земле воцарится счастье,
Не станет богатых и бедных,
Вообще никого не станет.
И будет все зашибись".
Слепаков проиллюстрировал стих архивным фото Ленина в инвалидной коляске.
Пользователи по-разному отреагировали на поэтический порыв шоумена: одни высказывали восхищение, другие – крайнее возмущение.
"Дешевый клоун", "Гениально", "Где бы сейчас нашелся такой человек, который хотя бы попытался что-то изменить! Вот такие стишки каждый на диване сочинять мастак!", "Нужно быть полным моральным уродом, чтобы публиковать фото смертельно больного человека и еще стебаться над этим", "Ну очень круто. Бальзам для ума", "Прекрасная философия!) А люди- злы и коварны! Ими правят инстинкты!", "Мда... это ж надо было до такого опуститься... Ни ума, ни фантазии, ни рифмы", - написали интернет-пользователи.
Ранее лидер группы Ленинград Сергей Шнуров поделился с подписчиками своего микроблога новой поэтической работой, которую посвятил вождю Октябрьской революции Владимиру Ленину.