"Нечем прикрыть голые ж*пы": Слепаков написал стих ко дню рождения Ленина

Слепаков вспомнил Ленина в его день рождения / Фото: Instagram/slepakovsemyon

Российский музыкант и артист Семен Слепаков 22 апреля решил посвятить стихотворение Ленину, у которого в эту дату день рождения.

Поэзию Слепаков разместил в Instagram, традиционно проведя параллели с суровой реальность современной России.

Сто лет назад Ленин был уверен,

Что скоро изменит мир к лучшему —

Что в нем не будет богатых и бедных —

Все будут радостно-средними.

Голодные люди в далеких

Не слишком развитых странах

Пахать прекратят на дядю,

И будет изъят капитал

У злобных миллиардеров,

Им всем надают по ж…пам,

И станут они трудиться,

Фасуя, к примеру, гречу

Или меняя покрышки.

Возникнет новое общество,

Счастливое и веселое.

Вот это мы заживем, —

Радуясь, думал Ленин,

Вот будет круто, ребята! —

Часто кричал он, картавя.

И все кричали "Ура"!

И убивали друг дружку,

Сжигали, взрывали, стреляли,

Чтоб было все зашибись.

А Ленин смотрел, потирая

Маленькие ладошки,

И говорил: "Все супер!

Еще вон туда стрельните"…

..

И вот прошел целый век —

Капитал ни хр..на не изъят,

В далеких неразвитых странах

Как прежде, пашут на дядю,

Только теперь собирают

Машины, ноутбуки, айфоны,

Кроссовки шьют и футболки

Всемирно известных брендов.

При этом самим им нечем

Прикрыть их голые ж..пы

И ж..пы ихних детишек —

Они гроши получают,

И кушают все, что доступно —

Было бы чем покакать.

Миром правит бабос,

Телки дают за айфоны,

Собранные в далеких,

Им неведомых странах.

И все убивают друг дружку,

Стреляют, сжигают, взрывают

Чтоб было все зашибись.

.

А Ленин давно превратился

В засохшее грустное тельце,

Лежащее возле ГУМа,

Которое любят лишь старые

Не очень нормальные люди,

И не дают закопать,

Поскольку тогда закопают

Морально и их самих.

Такая вот революция,

Такие итоги века,

А вроде бы как прикольно,

Как здорово все начиналось… .

.

Но я уверен, когда-нибудь

И, может быть, очень скоро

Пророчество Ленина сбудется,

На Земле воцарится счастье,

Не станет богатых и бедных,

Вообще никого не станет.

И будет все зашибись".

Слепаков проиллюстрировал стих архивным фото Ленина в инвалидной коляске.

Пользователи по-разному отреагировали на поэтический порыв шоумена: одни высказывали восхищение, другие – крайнее возмущение.

"Дешевый клоун", "Гениально", "Где бы сейчас нашелся такой человек, который хотя бы попытался что-то изменить! Вот такие стишки каждый на диване сочинять мастак!", "Нужно быть полным моральным уродом, чтобы публиковать фото смертельно больного человека и еще стебаться над этим", "Ну очень круто. Бальзам для ума", "Прекрасная философия!) А люди- злы и коварны! Ими правят инстинкты!", "Мда... это ж надо было до такого опуститься... Ни ума, ни фантазии, ни рифмы", - написали интернет-пользователи.

Ранее лидер группы Ленинград Сергей Шнуров поделился с подписчиками своего микроблога новой поэтической работой, которую посвятил вождю Октябрьской революции Владимиру Ленину.