Внушительный бюст и сочные ягодицы: британская "Ким Кардашьян" показала все и сразу

25 апреля 2019, 08:45

Модель похвасталась аппетитными формами.

  • Деми Роуз instagram.com/demirosemawby
  • Деми Роуз instagram.com/demirosemawby
  • Деми Роуз instagram.com/demirosemawby
  • Деми Роуз instagram.com/demirosemawby

Известная британская модель Деми Роуз, которую называют британской "Ким Кардашьян", взволновала сеть пикантной фотосессией в бикини.

На фото, которые девушка выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в купальнике с леопардовым принтом, который выгодно подчеркивает сексуальные формы Роуз. Она устроила у бассейна пикантную фотосессию, показав свою фигуру со всех ракурсов.

Кроме того, она также примерила розовый купальник, который едва прикрыл ее внушительный бюст.

Ранее Деми Роуз ошеломила поклонников пикантным фото внушительного бюста.

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Деми Роуз
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