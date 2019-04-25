"Очень откровенно": Леся Никитюк сверкнула попой в прозрачных штанах

Леся Никитюк позировала в прозрачных штанах / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала фотографии, на которых запечатлена в кофте и прозрачных штанах.

Артистка разместила снимки на своей странице в Instagram, за 13 часов они собрали почти 100 тысяч лайков.

Никитюк позировала в черной кофте и откровенных штанах. На одном из снимков ведущая запечатлена вполоборота и в центре внимания оказалась ее попа.

"…Как вам мой образ???", — спросила Никитюк у интернет-пользователей.

Юзеры по-разному прокомментировали фото артистки. "Очень откровенно", — написала yuliagrosul83. "Вроде забыла надеть штаны…", — считает lilukruchinenko. "Леся, перебор…", — поделилась мнением uki.ermolina.

Ранее Леся Никитюк похвасталась снимком со стильной фотоссесии, на котором позирует, лежа в платье с перьями. На фото виден роскошный бюст ведущей.