"Вот это ноги": солистка ВИА Гры покорила сеть сексуальными фото

26 апреля 2019, 03:01

Певица снялась в откровенной фотосессии.

Эрика Герцег
Эрика Герцег показала стройную фигуру / instagram.com/erikaherceg

Солистка группы ВИА Гра Эрика Герцег снялась в сексуальной фотосессии.

На своей странице в Instagram певица показала снимки, на которых она позирует в черном боди, пиджаке и туфлях. Образ она дополнила пышной прической и макияжем с акцентом на глаза.

"Давно не фотографировалась одна", - подписала фото певица.

Поклонники стали расхваливать формы певицы, и назвали ее одной из самых красивых солисток сексуального коллектива.

"Вот это ноги… Класс", "Какая Вы шикарная девушка! Потрясающая фотосессия", "Нельзя быть такой красивой", "Одна из самых красивых солисток", "Девушка неземной красоты! Ты ангелочек, малышка", - писали юзеры.

Эрика Герцег
Эрика Герцег покрасовалась в черном боди / instagram.com/erikaherceg
Эрика Герцег
Эрика Герцег снялась в новой фотосессии / instagram.com/erikaherceg

Ранее ВИА Гра выпустила первый клип в новом составе.

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ВИА Гра Эрика Герцег
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