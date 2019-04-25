"Хочу одного мужика": Бузова рассказала Собчак, как у нее обстоят дела с сексом

Ольга Бузова / https://www.instagram.com/buzova86/

Известная российская поп-певица и ведущая скандального реалити-шоу Дом-2 Ольга Бузова откровенно рассказала о том, как обстоят дела в ее интимной жизни.

Разоткровенничалась она в интервью своей старой знакомой по Дому-2 − Ксении Собчак.

По словам Бузовой, за два года, минувших со времени ее развода с футболистом Дмитрием Тарасовы, полузащитником московского Локомотива, она занималась сексом только с одним мужчиной

"В моей спальне был один мужчина за два года. Я очень долго переживала после развода и не могла никого к себе подпустить. Я не хочу менять партнеров. Я веду очень достойный образ жизни, я хочу одного мужика. Я не понимаю, что такое "секс для здоровья". Для здоровья - это вода, спорт. Это то же самое, что "ты должна родить". Я не должна родить. Я не хочу заниматься сексом для здоровья. Я хочу заниматься сексом с любимым мужчиной", − сказала певица.

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Напомним, ранее Ольга Бузова ошарашила Сеть своим интимным признанием. На церемонии вручения музыкальных премий газеты Московский комсомолец ZD AWARDS-2018 она публично произнесла фразу: "Хочется, чтобы меня уже кто-нибудь вы*бал".