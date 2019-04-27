Без купальника: итальянская блогер взорвала сеть голыми фото

Популярная итальянская блогер Кьяра Ферраньи завела сеть голыми фото на отдыхе на курорте The Brando во Французской Полинезии.

На своей странице в Instagram 31-летняя блогер поделилась сниками, на которых она купается голышом в океане, из аксессуаров на ней лишь солнцезащитные очки, серьги и цепочки.

"Без купальника", - подписала снимки Кьяра.

Такие откровенные фото собрали более 600 тысяч лайков, и тысячи комментариев с комплиментами.

К слову, купалась в воде обнаженной Кьяра не одна – ее муж итальянский рэпер Фредерико Лючия тоже обнажился, прикрыв интимное место кокосом.

Ранее известная украинская модель смело оголилась для рекламной кампании.