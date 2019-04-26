Названо имя следующей девушки Джеймса Бонда: сексуальные фото красотки

Дэниэл Крейг и Леа Сейду

Создатели фильма про Джеймса Бонда обьявили актерский состав, сообщив, что вскоре уже начнутся сьемки фильма.

Роль агента 007 в пятый и последний раз исполнит Дэниэл Крейг. Француженка Леа Сейду впервые в истории Бондианы станет актрисой, которая сыграет девушку Бонда дважды.

Также в фильм вернутся Рэйф Файнс и Бен Уишоу в образах М и Кью и Наоми Харрис вновь исполнит роль Манипенни.

Сыграет роль злодея в фильме оскароносный актер Рами Малек.

Отметим, премьера картины запланирована на апрель 2020 года, ее название пока не разглашается.

Ранее стало известно, что в Британии умерла "девушка Бонда" Таня Мале.