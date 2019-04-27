Макс Барских заинтриговал сексуальным фото с экс-солисткой ВИА Гры

Фанаты давно приписывают звездам роман.
Украинский певец Макс Барских показал пикантное фото, сделанное с экс-солисткой группы ВИА Гра Мишей Романовой.
На своей странице в Instagram Барских поделился снимком из гримерки, на котором певица оголила одно плечо и продемонстрировала пышную грудь благодаря глубокому декольте, а Барских, не отрываясь, смотрит на нее.
"Мое вдохновение", - подписал снимок артист.
Миша и Макс знакомы уже более 15 лет, оба из Херсона, и их фанаты уже давно приписывают паре роман, и считают Барских отцом ребенка певицы.
"Не узнала Мишу, не похожа сама на себя", "Мне кажется, но есть не которое сходство со Светланой Лободой", "А ребенок у нее от Макса?", "Обожаю вас как пару! Будьте вместе долго!", "Какие вы крутые и очаровательные!", - писали юзеры.
Напомним, Миша Романова после рождения ребенка вернулась на сцену с песней Makeup. Продюсером артистки и режиссером клипа стал Макс Барских
Ранее неадекватная фанатка накинулась на Макса Барских, едва не сорвав концерт: курьезное видео.