Макс Барских заинтриговал сексуальным фото с экс-солисткой ВИА Гры

Макс Барских заинтриговал сеть фото с Мишей Романовой / Фото: пресс-служба Макса Барских

Украинский певец Макс Барских показал пикантное фото, сделанное с экс-солисткой группы ВИА Гра Мишей Романовой.

На своей странице в Instagram Барских поделился снимком из гримерки, на котором певица оголила одно плечо и продемонстрировала пышную грудь благодаря глубокому декольте, а Барских, не отрываясь, смотрит на нее.

"Мое вдохновение", - подписал снимок артист.

Миша и Макс знакомы уже более 15 лет, оба из Херсона, и их фанаты уже давно приписывают паре роман, и считают Барских отцом ребенка певицы.

"Не узнала Мишу, не похожа сама на себя", "Мне кажется, но есть не которое сходство со Светланой Лободой", "А ребенок у нее от Макса?", "Обожаю вас как пару! Будьте вместе долго!", "Какие вы крутые и очаровательные!", - писали юзеры.

Макс Барских вызвал ажиотаж фото с Мишей Романовой / instagram.com/max_barskih

Напомним, Миша Романова после рождения ребенка вернулась на сцену с песней Makeup. Продюсером артистки и режиссером клипа стал Макс Барских

Ранее неадекватная фанатка накинулась на Макса Барских, едва не сорвав концерт: курьезное видео.