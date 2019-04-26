"Сисечки хороши": Ксения Собчак засветила грудь в прозрачной рубашке

Ксения Собчак покрасовалась в блузке на голое тело / instagram.com/xenia_sobchak

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак вызвала небывалый ажиотаж в сети смелым фото.

На своей странице в Instagram Собчак показала фото с недавнего отдыха в Катаре, на котором она позирует в джинсах, шляпе и полупрозрачной белой рубашке, через которую виднеется грудь ведущей. Собчак решила не одевать нижнего белья.

Поклонники заметили стоящие соски Собчак, и с азартом стали либо язвить, либо расхваливать грудь ведущей.

"Соски, ну и что? Ксения, кого сейчас этим удивить-то хотите?", "Сисечки хороши у Ксении", "Соски встали", "Ну наконец-то соски", "Сиськи напоказ", - писали юзеры.

Ксения Собчак показала фото без лифчика / instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, Собчак рассказала о том, почему рассталась с Максимом Виторганом. До этого она засветилась в аэропорту со своим предполагаемым возлюбленным.

Ранее Ксению Собчак заподозрили в беременности.