"Сисечки хороши": Ксения Собчак засветила грудь в прозрачной рубашке

Ведущая позировала без нижнего белья.
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак вызвала небывалый ажиотаж в сети смелым фото.
На своей странице в Instagram Собчак показала фото с недавнего отдыха в Катаре, на котором она позирует в джинсах, шляпе и полупрозрачной белой рубашке, через которую виднеется грудь ведущей. Собчак решила не одевать нижнего белья.
Поклонники заметили стоящие соски Собчак, и с азартом стали либо язвить, либо расхваливать грудь ведущей.
"Соски, ну и что? Ксения, кого сейчас этим удивить-то хотите?", "Сисечки хороши у Ксении", "Соски встали", "Ну наконец-то соски", "Сиськи напоказ", - писали юзеры.
Напомним, Собчак рассказала о том, почему рассталась с Максимом Виторганом. До этого она засветилась в аэропорту со своим предполагаемым возлюбленным.
Ранее Ксению Собчак заподозрили в беременности.