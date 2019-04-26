Модель-красотка из Нидерландов блеснула прелестями на откровенных фото

Девушка позировала перед фотографов без тени смущения и стеснения.
Нидерландская модель Даутцен Крус, бывшая в 2008-м ставшая "ангелом" Victoria's Secret, снялась в откровенной рекламе купальников от бренда Hunkemolle.
Снимки с фотосессии девушка опубликовала Instagram.
К слову, бренд Hunkemolle в Нидерландах активно занимается благотворительностью. Часть денег от продажи новой серии купальников попадет в фонд защитников животных "Моя планета", который борется с браконьерами.
Напомним, ранее известная украинская модель Алла Костромичева оголилась для рекламной кампании. До этого известная plus-size модель Эшли Грэм показала свою фигуру после похудения.