Анна Седокова рассказала, при каком условии занимается сексом с мужчинами

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova/

36-летняя российская певица, уроженка Киева и бывшая солистка герлз-бенда ВИА Гра Анна Седокова разоткровенничалась о принципах своей сексуальной жизни.

"Если люди испытывают чувства друг к другу, они хотят максимально удовлетворить партнера и сделать ему приятно. Я вообще не верю в секс без любви и никогда им не занимаюсь", — заявила она в интервью порталу СтарХит.

К слову, Седокова родила и воспитывает трех детей: 14-летнюю Алину (от брака с легендарным футболистом и капитаном киевского Динамо) Валентина Белькевича, 7-летнюю Монику от коммерсанта Максима Чернявского и двухлетнего сына Гектора, личность отца которого певица тщательно скрывает.

Напомним, ранее Анна Седокова представила дерзкую песню "Яжемать", а также засветила грудь на пикантном фото.



