"Просто кайф!": Анна Седокова удивила сеть новым цветом волос

29 апреля 2019, 15:13

Певица примерила молодежный образ – такой ее точно не видели.

Анна Седокова
Анна Седокова покрасовалась с новым цветом волос / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова шокировала поклонников новым имиджем – певица перекрасилась из брюнетки в ярко-розовый цвет.

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка показала видео, на котором она едет в машине, поет свою песню Яжемать, и демонстрирует яркую обновку.

Большинство поклонников отметили, что певице такой цвет волос к лицу, но не всем понравились изменения во внешности Седоковой.

"Анна, вам так идет этот цвет волос! Иногда можно измениться супер-маме!", "Цвет волос просто кайф, вам очень идет", "Огооонь!", "Надеюсь, это парик", "Вот жизнь у человека. То сиськи показать, то волосы покрасить", - писали юзеры.

Ранее Анна Седокова рассказала, при каком условии занимается сексом с мужчинами.

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Анна Седокова
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