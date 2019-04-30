"Строгая госпожа": Алена Апина в эротическом латексном костюме шокировала сеть

Алена Апина удивила сеть смелой фотосессией / karaoke-besplatno.ru

Популярная в 90-х годах российская певица Алена Апина удивила поклонников эротическим образом на фотосьемке.

На своей странице в Instagram 54-летняя артистка показал видео, на котором она предстала в латексном комбинезоне с глубоким прозрачным декольте и смелыми вырезами на бедрах.

"И в будни и праздники, главное, чтобы кто-то протянул руку", - подписала ролик певица.

Поклонники по-разному отреагировали на ролик: одни удивились смелости певицы, другие же напомнили о ее возрасте, пытаясь пристыдить.

"О! Вау! Строгая госпожа", "Опять порнуха какая-то", "Ага, поддержите бабушку", "Ого, это эротическая сьемка?", - отреагировали юзеры.

Ранее Алена Апина высказалась о Крыме.