"Только сиськи": любимый актер Путина показал, как в голой компании готовит завтрак, видео 18+

Панин показал, как готовит завтрак голяка, видео 18+ / instagram.com/alexeypanin99

Не раз называвший себя "любимым актером Путина" одиозный российский артист Алексей Панин, который ранее разозлил сеть серией голых фото с подругой, обескуражил сеть новой выходкой.

Он обнародовал ролик, на котором готовит завтрак для своих обнаженных подруг. Причем сам Панин также ходит по кухне голым.

"Андрей, завтрак будешь? Я снял видео, которое можно залить в Instagram. Потому что на нем нет ни одного лица, есть только сиськи", — говорит в кадре 41-летний актер.

Видео 18+ было опубликовано на его странице в Instagram, но позже удалено. Однако пользователи успели перезалить ролик на YouTube.

Ранее Алексей Панин жестко прошелся по россиянам. Актер бурно отреагировал на новость издания, в которой о нем нелестно высказались.