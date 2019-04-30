Ушли в отрыв: Брежнева и Дорофеева сексуально станцевали на столе

Певицы зажгли на вечеринке подруги в Киеве.
Украинская певица, участница группы Время и стекло Надя Дорофеева и украинская исполнительница Вера Брежнева поразили сеть сексуальными танцами на столе.
Красотки зажгли на вечеринке в Киеве в честь дня рождения бизнес-леди Сабины Мусиной, которая и выложила видео с танцами на своей странице в Instagram.
Сначала в ролике певицы и именинница изображали "бриллиантовый" состав трио ВИА Гра - черненькая, беленькая и рыженькая.
Затем Дорофеева и Брежнева устроили танцевальный баттл на столе, где муж Нади Владимир Дантес лихо отшлепал жену по попе.
✔️Дантес, мне уже скоро два раза по 20, поэтому песня в тренде будет всегда! ✔️Верунь, я отправлю в личку это видео Константину Меладзе, потому что это мой последний шанс прыгнуть в вагончик. ✔️Лерусь, предлагаю открывать Бар, без Джи. Я буду дописывать, а вы пока смотрите и репостите??
Ранее муж Нади Дорофеевой высказался о ее "беременности".