Ушли в отрыв: Брежнева и Дорофеева сексуально станцевали на столе

Надя Дорофеева и Вера Брежнева станцевали на столе / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы Время и стекло Надя Дорофеева и украинская исполнительница Вера Брежнева поразили сеть сексуальными танцами на столе.

Красотки зажгли на вечеринке в Киеве в честь дня рождения бизнес-леди Сабины Мусиной, которая и выложила видео с танцами на своей странице в Instagram.

Сначала в ролике певицы и именинница изображали "бриллиантовый" состав трио ВИА Гра - черненькая, беленькая и рыженькая.

Затем Дорофеева и Брежнева устроили танцевальный баттл на столе, где муж Нади Владимир Дантес лихо отшлепал жену по попе.

Ранее муж Нади Дорофеевой высказался о ее "беременности".