Жена Ступки показала голое фото у бассейна

Полина Логунова похвасталась стройными ножками / instagram.com/polinalogunova

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, healthy & beauty-блогер Полина Логунова показала пикантное фото с отдыха.

На снимке, который знаменитость опубликовала в своем Instagram, она лежит обнаженная у бассейна, ее интимные части тела прикрывает лишь широкополая шляпа. На фото заметно, как левую ногу ведущей украшает массивная татуировка.

В подписи к снимку Полина рассказала о своем марафоне по похудению Бесит жир.

Поклонники расхвалили стройные ноги Логуновой, засыпав комплиментами.

"Ого!", "Ноги шикарные", "Вы такая умница", - писали юзеры.

Полина Логунова покрасовалась голышом у бассейна / instagram.com/polinalogunova

Ранее Полина Логунова похвасталась формами в бикини.