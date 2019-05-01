Жена Ступки показала голое фото у бассейна

Красотка не стесняется демонстрировать шикарную фигуру.
Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, healthy & beauty-блогер Полина Логунова показала пикантное фото с отдыха.
На снимке, который знаменитость опубликовала в своем Instagram, она лежит обнаженная у бассейна, ее интимные части тела прикрывает лишь широкополая шляпа. На фото заметно, как левую ногу ведущей украшает массивная татуировка.
В подписи к снимку Полина рассказала о своем марафоне по похудению Бесит жир.
Поклонники расхвалили стройные ноги Логуновой, засыпав комплиментами.
"Ого!", "Ноги шикарные", "Вы такая умница", - писали юзеры.
Ранее Полина Логунова похвасталась формами в бикини.