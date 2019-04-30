"Грудь на нуле": Ольгу Бузову раскритиковали за отсутствие бюста

Ольга Бузова удивила сеть зоной декольте / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова, которая озадачила своих поклонников меняющимся размером груди, вновь удивила фанатов отсутствием бюста.

Певица на своей странице в Instagram выложила фото, на котором прорекламировала ювелирный бренд, примерив серьги с изумрудами и бриллиантами.

"Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Роскошно", - подписала фото певица.

Однако, фанаты обратили свое внимание на зону декольте Бузовой – они удивились отсутствию обьема в области груди.

"Ее грудь на нуле... Ее почти нет", "Вся рожа уже натянута", "Где сиськи?", "Бузова, ты хоть бы лифчик одела, чтобы хоть какой-то объем был, а то одежда висит как тряпка", - писали юзеры.

Ольга Бузова разочаровала сеть новым фото / instagram.com/buzova86

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