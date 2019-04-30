Пенелопа Крус голышом искупалась с мужем: пикантные фото 18+

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус, которая 28 апреля отметила 45-летие, отправилась с семьей отдыхать на один из популярных курортов, где ее обнаженной застали вездесущие папарацци.

Так, Крус купалась в океане вместе с мужем Хавьером Бардемом и их детьми. Актриса явно не стеснялась отдыхать топлес, демонстрируя пышную грудь.

Отметим, что впервые на экране Крус разделась еще в возрасте 15 лет – она дебютировала в эпизоде эротического сериала Розовая серия. Спустя год в 16 лет она сыграла в комедии Хамон, хамон режиссера-эротомана Бигаса Луны, где тоже не обошлось без откровенных сцен.

С тех пор Пенелопа не стесняется обнажаться ни в фотосессиях, ни в фильмах, радуя фанатов пикантными сценами.

Ранее Пенелопа Крус обнажилась для мужского журнала.