Красивые девушки и сексуальные танцы: Dan Balan представил новый клип

Дан Балан представил новый клип / instagram.com/danbalan/

Известный певец из Молдовы Dan Balan, который стал одним из судей проекта Голос страны-9 на 1+1, выпустил новый клип на песню Balzam.

Танцевальный трек и яркий клип к нему артист записал вместе с российской певицей Люсей Чеботиной.

Певец выступил в роли автора композиции, а также продюсера. Режиссером видео стал Сергей Солодкий.

По сюжету клипа, певец предстал в роли соблазнительного хореографа, который зажигательно танцует с разными девушками, меняя их, как перчатки.

Ранее Dan Balan написал песню для дуэта с победительницей Голоса страны.