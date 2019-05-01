Обнаженные танцоры снялись на фоне мировых достопримечательностей: завораживающие фото

1 мая 2019, 00:05

Снимки поражают эстетикой и экстравагантностью.

  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs
  • Обнаженные танцоры Фото: Cameralabs

Американский фотограф Джордан Меттер организовал масштабную фотосессию, в которой приняли участие танцоры из разных стран мира.

Как передает Cameralabs, художник запечатлел красивые тела на фоне исторических памяток мировой архитектуры под покровом ночи.

Художник выпустил фотокнигу Танцоры после наступления темноты (Dancers After Dark), для создания которой он объездил полмира. В ней собраны снимки из крупнейших городов мира – Лондона, Парижа, Амстердама, Нью-Йорка и других.

Меттер решил объединить красоту архитектуры и искусство танца. Участники фотосессии выполняли па абсолютно обнаженными, причем иногда участниками становились случайные прохожие, которые удивленно смотрели на действо.

"Зачастую в жизни нам приходится бежать к своей цели с завязанными глазами, доверившись собственным инстинктам. Эти изображения представляют нашу готовность броситься на улицу, не боясь неудач", – прокомментировал свои работы художник.

Критики пришли к выводу, что проект автора очень смелый, но абсолютно не вульгарный.

Примечательно, что съемки проходили в разное время года и при разнообразной погоде.

Напомним, беременная жена 52-летнего актера Венсана Касселя модель Тина Кунаки снялась для французского журнала Photo в откровенной фотосессии.

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художник фотосессия обнаженные танцоры
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