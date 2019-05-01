"Самые прекрасные ножки на свете": Анна Семенович восхитила Сеть сексуальным фото

Анна Семенович похвасталась соблазнительным снимком / instagram.com/ann_semenovich

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы Блестящие Анна Семенович поделилась фотографией, на которой запечатлена в коротком платье с глубоким декольте в соблазнительной позе.

Артистка разместила снимок на своей странице в Instagram, за 14 часов он собрал почти 77 тысяч лайков.

Семенович сфотографировалась с распущенными волосами в бордовом платье и в туфлях на высоком каблуке, сидя на сундуке. Ведущая позировала, положив руку на ногу и приоткрыв рот.

"Жизнь так переменчива и интересна…", — подписала снимок экс-солистка Блестящих.

Ряд интернет-пользователей восхитились сексуальным фото. "Самые прекрасные ножки на свете", — считает zheltovka. "Золотко из сундука!" — написал 689kirill. "Секс-символ времен моей юности) годы идут, а ничего не меняется", — поделился мнением anv_smirnov.

Ранее Анна Семенович сфотографировалась в атласном черном платье с кружевом в зоне декольте. На фото запечатлено, как ведущая игриво приподняла подол платья, демонстрируя свои ноги. Снимок раскритиковали ряд интернет-пользователей.