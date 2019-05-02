"Белье - это лишнее": российская певица снялась обнаженной

Виктория Дайнеко покрасовалась топлес / instagram.com/victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко взволновала поклонников смелым фото на фоне дождливого вида Нью-Йорка.

На своей странице в Instagram 31-летняя артистка показала снимок, на котором она позирует обнаженной спиной к камере на фоне панорамного окна. На фото видна лишь ее голая спина и поясница.

Поклонники развернули бурную дискуссию в комментариях: одни признались, что хотят еще больше подобных фото, другие же пристыдили артистку за откровенность.

"Вика, очень интригующее фото", "Постоять бы с той стороны стекла", "Я за раскрепощенность!", "Белье - это лишнее?", "Вика, извини, но такие фото выставляют женщины-артистки, которые забыты, чтоб привлечь внимание. Тебе это зачем?", - писали юзеры.

Виктория Дайнеко показала обнаженное фото / instagram.com/victoriadaineko

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