"Обожаю эту грудь!": Надежда Мейхер похвасталась глубоким декольте

Надежда Мейхер показала смелое фото / instagram.com/nadyameiher

Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская покорила сеть фото своей пышной груди.

На своей странице в Instagram 37-летняя певица поделилась селфи, на котором она предстала в пикантном образе: черной майке на бретелях с глубоким декольте и кожаным чокером, имитирующим корсет.

"Моя жизнь мои правила", - подписала кадр певица на французском языке.

Поклонники не стеснялись в выражениях, и выразили восхищение бюстом певицы.

"Роскошная и настоящая", "Мама мия, сексуальность зашкаливает", "Ты чертовски красива!", "Вот везет же ж кому-то быть красивой и сексуальной без яркого макияжа", "Обожаю эту грудь, да с короткой стрижкой!", - расхваливали фанаты.

Надежда Мейхер похвалилась пышной грудью / instagram.com/nadyameiher

Ранее Надежда Мейхер покрасовалась в боди и на пуантах.