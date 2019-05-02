"Обожаю эту грудь!": Надежда Мейхер похвасталась глубоким декольте

Певица раззадорила фанатов пикантным нарядом.
Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская покорила сеть фото своей пышной груди.
На своей странице в Instagram 37-летняя певица поделилась селфи, на котором она предстала в пикантном образе: черной майке на бретелях с глубоким декольте и кожаным чокером, имитирующим корсет.
"Моя жизнь мои правила", - подписала кадр певица на французском языке.
Поклонники не стеснялись в выражениях, и выразили восхищение бюстом певицы.
"Роскошная и настоящая", "Мама мия, сексуальность зашкаливает", "Ты чертовски красива!", "Вот везет же ж кому-то быть красивой и сексуальной без яркого макияжа", "Обожаю эту грудь, да с короткой стрижкой!", - расхваливали фанаты.
Ранее Надежда Мейхер покрасовалась в боди и на пуантах.