"О, уже почти голая": Глюкоза позабавила сеть фото в бикини

Глюкоза похвасталась стройной фигурой / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) решила провести майские выходные в теплых краях – позагорать на солнце, покупаться в теплой воде и покрасоваться в бикини.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует на фоне растений в белом купальнике и соломенной шляпе, демонтируя подтянутые формы.

"Ну что?! Врываемся в май?", - подписала кадр певица.

Подписчики звезды расхвалили фигуру артистки, признавшись, что ждали таких фото.

"О-о-о, уже почти голая! Потеплело, однако! Ждем жары!", "Фигура шик", "Нуууу!! С такой попой не только врываемся, но и взрываем все вокруг!", "Ну наконец-то можно увидеть красивое тело ваше, Наташа, супер", - писали юзеры.

Глюкоза покрасовалась в бикини / instagram.com/chistyakova_ionova

Ранее Глюкоза удивила сеть пикантным фото.