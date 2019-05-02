"О, уже почти голая": Глюкоза позабавила сеть фото в бикини

Певица похвасталась фигурой на отдыхе.
Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) решила провести майские выходные в теплых краях – позагорать на солнце, покупаться в теплой воде и покрасоваться в бикини.
На своей странице в Instagram знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует на фоне растений в белом купальнике и соломенной шляпе, демонтируя подтянутые формы.
"Ну что?! Врываемся в май?", - подписала кадр певица.
Подписчики звезды расхвалили фигуру артистки, признавшись, что ждали таких фото.
"О-о-о, уже почти голая! Потеплело, однако! Ждем жары!", "Фигура шик", "Нуууу!! С такой попой не только врываемся, но и взрываем все вокруг!", "Ну наконец-то можно увидеть красивое тело ваше, Наташа, супер", - писали юзеры.
Ранее Глюкоза удивила сеть пикантным фото.