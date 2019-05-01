"Все позы уже показала почти в голом виде": похудевшая Глюкоза показала, как отмечает 1 Мая

Снимок за девять часов уже собрал более 42 тысяч лайков.
Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) похвасталась, как отмечает 1 Мая.
У себя в Instagram певица поделилась пикантным снимком: она практически оголилась под жарким южным солнцем и предложила своим поклонникам вместе с нею "ворваться в май". Большинство подписчиков с радостью согласились.
"А ножки просто прелесть. Тело огонь", – пишет fo.rest896.
"Да, без сомнения, попа лучшая в Европе!" – вторит ему alexf013.
"С такой фигурой можно хоть куда врываться", – уверен mr.dmitrymakarov.
Впрочем, нашлись и критики певицы.
"Красивая, а сексуальности ноль", – пишет akemigrin
"О-о-о, уже почти голая! Потеплело, однако! Ждем жары!" – отмечает tetraedr98.
А atakuovatsiia злорадствует: "Ржу уже давно. Все позы уже показала почти в голом виде... А коментов как не было, так и нет".
Стоит отметить, что снимок за девять часов уже собрал более 42 тысяч лайков.
Ранее Глюкоза удивила сеть пикантным фото. Певица позировала в розовом боди.
Перед этим Глюкоза разозлила сеть откровенным фото в стиле Бузовой. Певица похвасталась фигурой в полупрозрачном боди.
Напомним, праздник 1 Мая Россия "отметила" массовыми задержаниями активистов и участников первомайских шествий. По всей стране за день задержаны более 100 активистов.