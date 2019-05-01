Анна Седокова "завела" фанатов изысканным и откровенным фото

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица Анна Седокова, некогда участвовавшая в легендарной поп-группе ВИА Гра, а сейчас живущая и работавшая в РФ, опять порадовала фанатов откровенной фотографией.

На своей странице в социальной сети Instagram певица опубликовала черно-белый снимок, на котором она одета в откровенное белье и украшения из жемчуга. При этом наряд телесного цвета и сливается с цветом кожи, создавая эффект "обнаженки".

"Настроение запостить фото, но не то, которое очень хотелось. На том я абсолютно обнажена, а за окном дождь. Так что, повременим. Отложим до теплых стран", − подписала снимок Седокова.

Напомним, ранее Анна Седокова удивила фанатов новым цветом волос, а также рассказала, при каком условии вступает в сексуальные связи с мужчинами.

