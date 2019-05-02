"Даже у девушек слюнки текут": Надя Дорофеева похвалилась фигурой и показала сочную попку

Певица покрасовалась в черных стрингах.
Украинская певица, участница группы Время и стекло Надя Дорофеева показала жаркие фото с отдыха в Турции. Артистка приехала выступать на фестивале May Fest 2019, и заодно понежилась на солнце в смелом бикини.
Дорофеева опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых предстала в черном купальнике, который подчеркнул грудь певицы, а стринги оголили аппетитные ягодицы знаменитости.
Поклонники признались, что такие сексуальные фото их завели, и оставили певице сотни комплиментов.
"Барышня, а что за отметины на бедре?", - поинтересовался praksin_aleksey .
"Какая худышка!", - восхитилась nadyadorofeevaaaa.
"Фигура огонь!", - считает kaplinskiy.
"Богиня красоты, фигура кайф просто!", - написала milkaxdorofeeva.
"Я поражаюсь, на Дорофееву даже у девушек слюнки текут", - заметил arturbarev.
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