"Даже у девушек слюнки текут": Надя Дорофеева похвалилась фигурой и показала сочную попку

Надя Дорофеева взволновала сеть новыми фото / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы Время и стекло Надя Дорофеева показала жаркие фото с отдыха в Турции. Артистка приехала выступать на фестивале May Fest 2019, и заодно понежилась на солнце в смелом бикини.

Дорофеева опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых предстала в черном купальнике, который подчеркнул грудь певицы, а стринги оголили аппетитные ягодицы знаменитости.

Поклонники признались, что такие сексуальные фото их завели, и оставили певице сотни комплиментов.

"Барышня, а что за отметины на бедре?", - поинтересовался praksin_aleksey .

"Какая худышка!", - восхитилась nadyadorofeevaaaa.

"Фигура огонь!", - считает kaplinskiy.

"Богиня красоты, фигура кайф просто!", - написала milkaxdorofeeva.

"Я поражаюсь, на Дорофееву даже у девушек слюнки текут", - заметил arturbarev.

Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой / instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева засветила сочные ягодицы / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Вера Брежнева и Надя Дорофеева сексуально станцевали на столе.