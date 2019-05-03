Звезда фильма Шаг вперед удивил сеть обнаженным фото 18+

Ченнинг Татум покорил сеть смелым фото / instagram.com/channingtatum

Голливудский актер, звезда фильмов Шаг вперед Ченнинг Татум удивил поклонников, неожиданно выложив голое фото.

39-летняя звезда на своей странице в Instagram выложил снимок, на котором он запечатлен под душем полностью голым, прикрыв интимное место руками. Как оказалось, актер проиграл в Дженгу своей нвой девушке – певице Джесси Джей.

"Я проиграл в Дженгу Джессике Корниш. Проигравший (я) должен разместить фотографию, которую выберет победитель. Я никогда больше не буду играть с ней", - написал Татум.

Поклонники бурно отреагировали на фото, поставив 2,6 миллиона лайков и оставив 112 тысяч комментариев.

Ченнинг Татум выложил голое фото / instagram.com/channingtatum

Ранее стало известно, что Ченнинг Татум и Дженна Дуан развелись.