Звезда фильма Шаг вперед удивил сеть обнаженным фото 18+

Актер восхитил фанатов отличной физической формой.
Голливудский актер, звезда фильмов Шаг вперед Ченнинг Татум удивил поклонников, неожиданно выложив голое фото.
39-летняя звезда на своей странице в Instagram выложил снимок, на котором он запечатлен под душем полностью голым, прикрыв интимное место руками. Как оказалось, актер проиграл в Дженгу своей нвой девушке – певице Джесси Джей.
"Я проиграл в Дженгу Джессике Корниш. Проигравший (я) должен разместить фотографию, которую выберет победитель. Я никогда больше не буду играть с ней", - написал Татум.
Поклонники бурно отреагировали на фото, поставив 2,6 миллиона лайков и оставив 112 тысяч комментариев.
Ранее стало известно, что Ченнинг Татум и Дженна Дуан развелись.