В латексе и прозрачном лифе: Вера Брежнева снялась в пикантной фотосессии

Украинская певица Вера Брежнева покрасовалась в смелых сексуальных образах в новой фотосессии.

37-летняя певица на своей странице в Instagram показала снимки авторства российского фотографа Юрия Трескова.

На фото певица позирует в разных образах: черном боди с поясом на талии, в колготках и сапогах. Также Брежнева покрасовалась в латексном мини-платье, подчеркнув точеную талию. Кроме того, певица засветила соски в полупрозрачном черном бюстгальтере.

Поклонники остались в восторге от пикантных снимков, и

"Кошечка", - написала _ann_che.

"Вера, какая же роскошная", - отметила s.koroleva.mua.

"Боже, какая же вы... идеальная!", - считает kotomama1989.

"Хороша чертовка", - расхвалил sanekbuba.

Ранее Вера Брежнева и Надя Дорофеева сексуально станцевали на столе.