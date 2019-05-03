Дмитрий Комаров снялся в эротической фотосессии в компании полуобнаженных красоток

Ведущий тревел-шоу Мир наизнанку на 1+1 Дмитрий Комаров в компании экс-участницы группы Nikita, DJ Nana Анастасии Кумейко и ведущей проекта Без краватки на телеканале НЛО TV Иванны Онуфрийчук стали героми нового майского номера мужского журнала XXL.

Звезды украсили обложку издания, и снялись в пикантной фотосессии. Дмитрий предстал в необычном для себя амплуа отъявленного мачо, а девушки решились на провокационные образы.

Кумейко покрасовалась фигурой в нежно-розовом нижнем белье, и примерила стильное платье, а вот Онуфрийчук выбрала красное нижнее белье с белой накидкой и прозрачное платье, которое подчеркивало ее сексуальную фигуру.

Ранее Алан Бадоев и Tayanna снялись в пикантной фотосессии для украинского глянца.