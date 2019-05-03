"Секси бум": Тина Кароль хвастанула грудью, опубликовано фото

Народная артистка Украины поделилась снимком в платье с глубоким декольте и получила много комплиментов.
Украинская певица, народная артистка Украины Тина Кароль опубликовала черно-белые фотографии, на которых запечатлена в платье с глубоким декольте.
Снимки исполнительница разместила на своей странице в Instagram, их сделал фотограф Антон Кулаковский.
На фото Кароль запечатлена в платье и в плаще, на одном из снимков в центре внимания оказалась ее грудь.
Снимки похвалили ряд интернет-пользователей. "…секси бум", — написал glucifear. "Тина, ты нас сводишь с ума", — отметила polina.kolodiy. "Женщина инопланетной красоты", — считает perechekati_.
Напомним, в конце марта Тина Кароль опубликовала фото, на котором была запечатлена лежащей в постели. Постельный снимок певицы в соцсети расхвалили ряд пользователей.