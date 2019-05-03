"Секси бум": Тина Кароль хвастанула грудью, опубликовано фото

Тина Кароль похвасталась грудью / instagram.com/tina_karol

Украинская певица, народная артистка Украины Тина Кароль опубликовала черно-белые фотографии, на которых запечатлена в платье с глубоким декольте.

Снимки исполнительница разместила на своей странице в Instagram, их сделал фотограф Антон Кулаковский.

На фото Кароль запечатлена в платье и в плаще, на одном из снимков в центре внимания оказалась ее грудь.

Снимки похвалили ряд интернет-пользователей. "…секси бум", — написал glucifear. "Тина, ты нас сводишь с ума", — отметила polina.kolodiy. "Женщина инопланетной красоты", — считает perechekati_.

Напомним, в конце марта Тина Кароль опубликовала фото, на котором была запечатлена лежащей в постели. Постельный снимок певицы в соцсети расхвалили ряд пользователей.