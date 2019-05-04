"Куда делись сиси?": Настя Каменских озадачила сеть пикантным фото в купальнике

Настя Каменских похвасталась формами на отдыхе / instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских вызвала жаркую реакцию фанатов на сексуальное фото в бикини.

Певица приехала в Турцию выступать на фестивале May Fest 2019и совместила приятное с полезным – отправилась на пляж позагорать в черном купальнике. Фото своей аппетитной фигуры артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Подписчики по-разному отреагировали на фото: одни удивились, куда же делась пышная грудь артистки, другие раскритиковали певицу за высокое бикини.

"Вот натурально и шикарно выглядит. Без силиконовых шариков", - написала life_is_beatifull_la.

"Зачем так труселя натягивать? Удобно?", - поинтересовалась yuliya_apenko_mikhailova.

"Анастасия, куда делись ваши сиси?", - спросил dimon_piddubnyak.

"А грудь где?", - отметила _o.l.y.a_5.

Настя Каменских похвасталась фигурой в бикини / instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских завела сеть сексуальным фото в бикини.