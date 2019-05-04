"Приплюснутая жопа с целлюлитом": в Сети показали реальное фото ягодиц Анны Седоковой

4 мая 2019, 09:59

Фанаты сравнили снимки попы артистки до и после фотошопа.

Анна Седокова
Анна Седокова разочаровала сеть отредактированным фото / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова отправилась отдыхать в Турцию со своими детьми, но не забывает радовать поклонников сексуальными фото в бикини.

На своей странице в Instagram  36-летняя артистка показала снимок, сделанный у бассейна на шезлонге. Певица в красном купальнике оголила на камеру свои ягодицы.

"Мама будет дэнсить", - подписала певица кадр строчкой из своей новой песни Яжемать.

Однако, пользователи соцсети, которые отдыхали рядом с певицей, показали ее реальное фото, которое сделали со спины. Талия артистки не такая точеная, как на отредактированном фото, но больше всего фанатов возмутили ягодицы Седоковой - они выглядят не такими упругими и округлыми, и отчетливо виден целлюлит

Анна Седокова
Анна Седокова возмутила сеть отредактированным фото / instagram.com/annasedokova

"Мы-то знаем правду", - считает suxerman.

"Мы видели вашу приплюснутую жопу с целлюлитом. Жесть, зачем так фотоЖопить", - возмутилась marmeladka_777_.

"На самом-то деле целлюлитная жопа, похожая на кожуру мандарина", - сравнил manunited000.

Анна Седокова
Фанаты показали настоящие ягодицы Седоковой без фотошопа / Telegram-канал Yobajur

Позже певица записала видео в сториз, в котором призналась, что это действительно она на фото, подтвердила, что у нее есть целлюлит, но напомнила, что она – мать троих детей, и уже не юная девочка.

"Да, у меня есть целлюлит. Да, я пухленькая, да, я толстенькая. Да я некрасивенькая... Я не претендую на звание супер мега красавицы", - отметила певица.

Ранее Анна Седокова завела фанатов изысканным и откровенным фото.

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Анна Седокова
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