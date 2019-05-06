"Полная шляпа сисек": Анфиса Чехова показала фото топлес

Ведущая ошеломила сеть смелым фото с отдыха.
41-летняя российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова порадовала поклонников фото с отдыха на Мальдивах.
Архивный снимок знаменитость показала на своей странице в Instagram. В кадре она позировала на фоне воды топлес в длинной розовой юбке, прикрывая пышную грудь соломенной шляпой.
"Большую грудь можно прикрыть Маленькой шляпой. Маленькое сердце можно прикрыть Большой ложью...", - пофилософствовала артистка.
Поклонники попросили артистку убрать шляпу – мол, она мешает рассмотреть лучшие виды Мальдив.
"Какая вы красивая! Женственная и гармоничная! Глаз и сердце радуется!", "Так и просится сказать - полная шляпа сисек", "Сиськи в студию!", "Анфиса, лучше не прикрывать", - писали юзеры.
Ранее Анфиса Чехова похвасталась аппетитными формами на курорте.