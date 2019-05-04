"Все время голая!": Ольга Бузова разозлила сеть сексуальными фото с отдыха

Ольга Бузова показала фигуру в бикини / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова, которая озадачила своих поклонников меняющимся размером груди, нарвалась на критику подписчиков из-за фото с отдыха в Дубаи. Певица приехала выступать на фестиваль Жара, и совместила приятное с полезным.

Певица на своей странице в Instagram выложила фото и видео, на которых она позирует в белом купальнике с принтом, демонстрируя фигуру во всей красе, и наслаждаясь солнцем.

Подписчики призвали Бузову не втягивать живот, смеясь над ее усилиями – мол, так старается выглядеть худой, что аж покраснело лицо.

"Выдохни уже, господи боже", - написала _shelokova_.

"Куда так сильно втягивать живот?", - поинтересовался azamatik_hadijka.

"Блин, у нее лицо аж красное - настолько сильно пытается втягивать живот", - отметила lesya_._tyan.

"Сиськи где потеряла? Хотя, каждому свое...", - считает mihalych_saint_petersburg.

"Все время голая!", - возмутилась umachka95.

Ольга Бузова похвасталась фигурой в купальнике / instagram.com/buzova86

Ранее Ольгу Бузову раскритиковали за отсутствие бюста.