"Назад в Турцию": экс-муж Ани Лорак лишился бизнеса в Киеве

Ани Лорак с бывщим мужем Муратом / Instagram

Бывший муж украинской певица Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу после развода с певицей лишился своего бизнеса в Киеве – он закрыл ночной клуб.

Об этом решении ресторатор сообщил на своей странице в Instagram. Причину закрытия достаточно популярного и успешного клуба он не назвал, но заверил, что без работы не останется, и его ждет новый проект. В коне апреля прошла прощальная вечеринка, и с мая заведение закрыто.

"Спасибо друзья, что были все эти 5 лет вместе со мной. Скоро новый проект", - отметил Мурат.

К слову, именно в этом заведении Налчаджиоглу застали в конце июля 2018-го в компании молодой брюнетки - он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра, а далеко за полночь пара вместе покинула заведение.

В комментариях поклонники Лорак не оставили ни одного комментария с сожалением либо сочувствием – они распекали бизнесмена за измену.

"Мурат, а для Вас проститутка дороже дочери?", - поинтересовалась natysya62.

"А как дочка твоя живет? Не интересует? Дешевая носатая шлюшка дороже?", - написала natysya62.

"Были бы у тебя звезды, если бы не Лорак! Кто тебя вообще знал?", - спросила ilona_maksimovich.

"Назад в Турцию... Откройзакрой-принесиотнеси работать", - отметил nebo4306.

Напомним, Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу спустя почти 10 лет брака, 31 января. Причиной расторжения брака стала измена Мурата. В декабре 2018-го певица подала иск о расторжении брака. Позже в разводе Ани Лорак и Мурата всплыли новые подробности.

Ранее Ани Лорак и Сергей Лазарев засветились вместе на российской премии.