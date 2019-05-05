"Что за пошлятина?": холостой Максим Виторган поцеловал грудь Глюкозы

Глюкоза показала фото с экс-мужем Собчак / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) "взорвала" сеть фото с отдыха на испанском курорте Марбелья.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует с одним из основателей комического театра "Квартет И" Ростиславом Хаитом и холостым Максимом Виторганом, который разводится с Ксенией Собчак.

Компания устроила турнир по пляжному волейболу, и после игры засела за стол. Счастливчикам удалось прильнуть к бюсту Глюкозы и прикоснуться щеками – Хаит бесцеремонно поцеловал артистку в грудь, а Виторган, судя по фото, еще не успел дотянуться до нее.

"Эти дети", - подписала фото артистка, которая одела на отдыхе лишь черный топ с глубоким декольте, который оголил часть ее груди.

Подписчики возмутились такому раскованному поведению артистов – мол, они люди творческие, но не будет ли ревновать Глюкозу ее супруг Александр Чистяков.

"Что за пошлятина? Ах да, для таких как ты это нормально", - написал sashulka_star.

"А как же муж?", - отметила milllanaviktoria.

"Пошловато как-то. Виторган от одной только отсосался, уже у другой присасывается", - считает bogdana56.

"Муж не против таких фото?", - спросила darya___dmitrievna___.

Глюкоза показала провокационное фото / instagram.com/chistyakova_ionova

Напомним, в начале марта стало известно, что Ксения Собчак рассталась с мужем — российским актером, режиссером-постановщиком Максимом Виторганом, и что они уже довольно давно живут отдельно.

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