"Коснулась языком": Седокова "завела" фанатов, с голой грудью облизав меч - опубликовано фото

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

Известная поп-певица Анна Седокова (некогда участовавшая в легендарном герлз-бенде ВИА Гра) разожгла фантазию свох фанатов новым откровенным снимком.

На фото, опубликованном на своей страница Instagram, исполнительница позирует в надетой на голову основной части средневекового доспеха - кольчуге. Судя по торчащим из кадра частям грудей, лифчик Седакова предпочла снять. Кроме того, певица для пущего "горячего" эффекта решила эротично коснуться языком меч, который она крепко охватила руками.Менее чем за сутки фото набрало около 119 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев от возбужденных фанатов.

Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

Напомним, ранее Седокова впервые за долгое время увиделась с младшей дочерью Моникой. До этого в Сеть выложили реальное, не обработанное в программах дизайна, фото ягодиц певицы.