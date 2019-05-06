"Вот это персики!": Настя Каменских в провокационной позе показала пышную грудь

Певица показала фото с празднования дня рождения.
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских, которая 4 мая отметила свой 32-й день рождения, взорвала сеть сексуальным фото.
Артистка поделилась на своей странице в Instagram черно-белым снимком, на котором она позирует в белом бикини, нагнувшись к камере, и крупным планом демонстрируя свою аппетитную грудь.
"Спасибо всем за поздравления и добрые слова! Спасибо за пожелания и любовь. Я счастлива", - подписала кадр певица.
Поклонники, кроме поздравлений, оставили певице сотни комментариев с восхищением ее сочными формамию
"А что она вечно раком стоит?", - спросил aikazaikaz.
"Очень эротично!", -отметил olegbarvinok19.
"Вот это персики! Огонь!", - считает evgeha2002_.
"Хоть раз показала сиси, красава!", - написал chak9290.
Ранее Настя Каменских озадачила сеть пикантным фото в купальнике.